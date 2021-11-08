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Altay Bayındır sakatlık durumu! Altay kaç hafta (ay) yok? Rıdvan Dilmen açıkladı!

08 Kasım 2021 Pazartesi - 7:16 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 7:16

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdiği programda Altay Bayındır'ın sahalara ne zaman döneceğini söyledi. Altay kaç ay yok? Altay kaç maç yok? İşte Altay Bayındır sakatlık durumu…


Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yediği ilk golde kaleci hatası olduğunu söylerken Altay Bayındır'ın sahalara döneceği tarihi söyledi. Peki, Altay kaç ay yok?

Altay kaç ay yok?

Dilmen yaptığı açıklamada, "Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok" dedi.

Fenerbahçe'nin yediği ilk golde çok bariz bir kaleci hatası olduğunu belirten Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok" ifadelerini kullandı.

 

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