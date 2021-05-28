Altan Elmas kimdir? Taksim Cami mihrap, mimber ve kürsü tasarımını yapan Altan Elmas kimdir?

Taksim'e yapılan cami gündemde... Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Taksim Cami cuma namazının ardından açılışı gerçekleştirildi. Taksim'de bir cami yapılması süreci tarih boyuncu büyük bir mücadele halini aldı. Büyük mücadelelerin ardından Taksim Cami Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri ile yapımı tamamlandı. Özellikle Taksim Cami inşaatı hayali ailesinden miras kalan ve maliyetleri kaşılama sözü veren Altan Elmas, mihrap, mimber ve kürsü tasarımını gerçekleştirdi. Peki, Altan Elmas kimdir? İşte Altan Elmas hakkında merak edilenler...

Taksim Camii açılışı gerçekleştirildi. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Taksim Camii'si ile ilgili verilen mücadeleleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mihrap, mimber ve kürsü tasarımını Altan Elmas tarafından yapıldığını söyledi. Peki, Altan Elmas kimdir? İşte Altan Elmas hakkında merak edilenler...

TAKSİM CAMİSİ'Nİ İNŞA EDEREK VAKFEDEN ALTAN ELMAS'IN HİKAYESİ

Taksim'de bir cami yapılması tarih boyunca mücadele halini almış, Islahat Fermanı'nın ilanının sonrasında tarihte "93 Harbi" olarak bilinen büyük savaşta Rusların zaferinden iki yıl sonra Taksim Meydanı'ndan gözüken Aya Triada adlı kilisenin inşasının bitmiş, bu kilise Ruslar tarafından yaptırılmıştı.

Demokrat Parti iktidarında Taksim'de bir cami inşa edilmesine ilişkin girişim 1952 yılında yapıldı. Mevlana ailesinden gelen tıp profesörü Feridun Nafiz Uzluk'un başkanlığındaki Anıtlar Derneği, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda şehirde camiler yaptırmış bir dernekti. 1955 yılında derneğe, İstanbul Belediyesi'nin Taksim Cami için gerekli arsayı ayırdığı haberleri çıktı ama proje gerçekleşmedi.

İkinci girişim ise 1960'ların ortasında yapıldı. Girişimin öncüleri ise iş adamları oldu ve cami maket olarak hazır hale getirildi. 1965 yılında dönemin başbakanı Süleyman Demirel, Taksim'de Ziraat Bankası ve Hazine'ye ait arazinin cami yapılması şartıyla Vakıflar Müdürlüğü'ne satılması kararı aldı. 1979'da Süleyman Demirel başbakanlığı döneminde bakanlar kurulu kararıyla Taksim'e cami yapılması kararlaştırıldı, ancak 12 Eylül 1980 darbesi hemen ertesinde bakanlar kurulu kararı iptal edildi.

1983 yılında ANAP iktidarıyla beraber Taksim'e cami yapma niyet ve gayreti tekrar gündeme geldi. Bugün, Taksim Camisi'ni inşa ederek vakfeden Z. Altan Elmas ve kardeşlerinin (Cem Hakan Elmas, Ufuk Elmaş, Atilla Elmas) İstanbul milletvekilleri olan babaları rahmetli Elaattin Elmas ve amcaları Hayrettin Elmasın dönemin Başbakanı Turgut Özal'a müracaat ederek Taksim'e cami yapma isteklerini dile getirdi. O yıllarda henüz zamanı gelmedi denerek uygun bulunmamış olsa da bu arzu, aile büyüklerinden Elmas ve kardeşlerine bir miras olarak kaldı.

1992 yılında Vakıflar Müdürü, tekrar belediyeye planın düzeltilmesi için başvurmuş ama belediyeden cevap alamamıştı.

19 Ocak 2017'de İstanbul İki Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayına kadar bu konuda bir adım atılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin hemen sonrasında 18 Temmuz'da Kısıklı'da darbe girişimine direnen Türk halkına hitabında 'Taksime cami yapmanın da zamanı geldi.' diyerek cami inşasını yeniden dile getirmişti.

Bu açıklamayı izleyen Altan Elmas, Taksim'e cami yapma fikrinin hayali ve tüm maliyetlerini hayırsever olarak karşılamak üzere inşasına talip olduğunu, o esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunan dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 'a mesajla ileterek talip olmuştu.

İç tezyinatlarında ve hat sanatı uygulamalarında "naht" tekniği kullanılan cami de mihrap, mimber ve kürsü tasarımı yine geleneksel formun modern bir yorumu olarak bizzat Mimar Altan Elmas tarafından tasarlandı. Mihrap tasarımında Esmaü'l Hüsna hattat Davut Bektaş telifi ile "istif yazı" ile yazıldı.

ALTAN ELMAS KİMDİR?

Konut, AVM projeleri, Ofis projeleri, taahhüt işleri ve enerji işleri yürüten Sur Yapı şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Altan Elmas, 1969 İstanbul doğumludur. Altan Elmas, 1986 tarihinde Işık Lisesi, 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oludu. Mezuniyeti sonrasında giriştiği tüm işlerde şimdiye dek yaklaşık 3,5 milyon m2'den fazla endüstriyel tesis, ofis, Alışveriş Merkezi ve markalı konut inşaatı üretimi gerçekleştirmeyi başardı.

Altan Elmas'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Sur Yapı tarafından hayata geçirilen önemli projeler arasında; Greenium villaları, Villa Sera, Selvice Evler, Dora Park, Mahalle İstanbul, Adapark, Metrogarden, Exen İstanbul, Corridor, Tilia, Vitrin, İdilia, İlkbahar, İlkbahar 2, Mirage, Marka Rezidans, Şehir Konakları, Gölbahçe Evleri, Lavender gibi konut projeleri en tanınan markalı projeler arasında güven kazanmış durumda.