Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü Alpaslan Çakar'ın biyografisi!

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Çakar'ın getirildiği açıklandı. Vakıfbank ve Halkbank'ta ise değişim yaşanmadı. Buna göre Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan görevlerine devam ediyor. Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar kaç yaşında, nerelidir?

Kamu Bankaları Genel Kurulu sonrası Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Çakar'ın getirildiği açıklandı. Çakar, Haziran 2018'den bu yana Ziraat Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyordu. Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü Alpaslan Çakar kaç yaşında, nerelidir?

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Banka Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Ocak 2016 Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017 Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.