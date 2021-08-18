Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Fahriye Evcen’den ilk kareler geldi!

Barış Arduç ile birlikte 'Alp Arslan' isimli dizide başrolü paylaşacak olan Fahriye Evcen, at binme ve kılıç eğitimi almaya başladı. Oyuncunun eğitim aldığı anlardan ilk kareler geldi. Peki, Alparslan dizisi ne zaman başlayacak?

Oyuncu Burak Özçivit ile mutlu evliliğe devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra işlerine ara vermişti. Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan Evcen, yeni sezonda 'Alp Arslan' dizisi ile izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizide, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak olan Evcen, at binme ve kılıç eğitimi de alıyor. 35 yaşındaki güzel oyuncunun eğitimlerde çekilen fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Alparslan dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kim?

Eylül ayında yayınlanması beklenen 'Alp Arslan' dizisinde; Evcen ve Arduç dışında; Erdinç Gülener, Barış Bağcı gibi isimler de rol alacak.