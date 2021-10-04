Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor, bugün var mı? Bu akşam Büyük Selçuklu dizisi yayınlanacak mı?

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Uyanış Büyük Selçuklu adıyla başlayan, bu yıl Alparslan Büyük Selçuklu olarak ekranlara dönmeye hazırlanan TRT1'in tarihi dizisinin yeni sezon fragmanı gelince dizinin hayranları arama motorlarına yöneldi. Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen’in bulunduğu Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yeni sezon ne zaman başlayacak?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun ne zaman yayınlanacağı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezon büyük beğeni kazanan ve Uyanış Büyük Selçuklu ismiyle yayınlanan dizinin yeni sezonu aramaları başladı. Peki; Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur.

İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?

Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir? Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir?

Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir? Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir.

Melikşah, Terken ile Tacülmülk'ün bu gizli planı karşısında nasıl bir karar alacaktır? Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.