Alparslan Büyük Selçuklu bugün ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Uyanış Büyük Selçuklu'nun devamı olan Alparslan Büyük Selçuklu deneyimli oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin konusu ne? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim? İşte Alparslan Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu...
Alparslan Büyük Selçuklu 8 Kasım'da yani bugün saat 20.00'de ilk bölümüyle TRT ekranlarında başlıyor.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alacak. Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları arasında Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Gizem Karaca, Sarp Levendoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.