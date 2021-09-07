Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor?

Star TV'de ekrana gelen Ada Masalı dizisinde başrolü paylaşan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan birlikte pozlarını paylaştı. İkilinin bu pozlarına 'Aşk yaşıyorlar' yorumları yapıldı.

'Ada Masalı' dizisinde Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Son dönemin gözde oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu.

Ünlü çift, dün yaptıkları paylaşımla kafaları karıştırdı. İkilinin bu pozu sosyal medyayı salladı.

Alp Navruz pozun altına 'Biraz rüzgar, biraz #poyhaz ?? #adamasalı' notunu düştü.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, adının aşk dedikodusuna karıştığı Alp Navruz hakkında “Alp, disiplinli ve işine çok saygı duyan biri. Bunlar, ona saygı duymamı sağlayan ilk etkenler oldu. Bir de göründüğünden çok daha komik ve eğlenceli” demişti.