Alp Mutlu hakkında istenen ceza belli oldu

15 Mart’ta Alp Mutlu sigara almak için dışarı çıkınca Elvıra hemen resepsiyona giderek polis çağırmalarını istedi. Elvıra’yı bir odaya götüren otel görevlisi, geri dönen Alp Mutlu’ya, “Burada seninki” dedi. Mutlu, otel görevlisi odadan çıkınca Elvıra’yı dövmeye devam etti. Elvıra’nın yardım çığlığını duyan otele gelen polisler kendisini hastaneye götürdü.

BİR HAFTA TEDAVİ GÖRDÜ

Gözaltına alınan Mutlu tutuklanırken, ifadesinde, “Aramızda olan ilişkiyi de eşime söylemekle tehdit ediyordu. Cep telefonumu aldı ve eşimi aramak istedi. Ben müsaade etmeyince koluma birkaç kere vurdu. Ben de kendisine vurdum. Vurduğum için çok pişmanım. Ondan önce kendisine herhangi bir darp eylemim olmamıştır. Hiçbir şekilde kendisini zorla otelde tutmadım” dedi. Elvıra da bir hafta süren tedavisinin ardından ülkesine döndü.