Alo Fetva Hattı'na gelen en ilginç soru: 'Dolarla bağış'

Vatandaşlardan gelen soruların görevli vaizlerce yanıtladığı Alo Fetva Hattı'na gelen sorular zaman zaman ilginçlikleri ile dikkat çekiyor. Bugüne kadar sadakayla ilgili gelen en ilginç soru da 'dolarla bağış' oldu...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yoğun talebe daha hızlı cevap verilebilmesi için 'Dini Danışma Hattı' yenilenerek, hem cep telefonlarından hem de sabit telefonlardan ulaşılabilir hale getirildi.

'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Dini Danışma Hattı'nın yeni numarası ise '190' olarak belirlendi. Dini konularda sorular sorup, bilgi almak isteyenler bu numarayı aradıktan sonra bağlı bulundukları şehrin il müftülüğüne aktarılıyor.

Antalya İl Müftülüğü'ne bağlananları ise burada görev yapan yaklaşık 20 vaiz karşılıyor. Kadınlara kadın vaiz, erkeklere ise erkek vaiz hizmet veriyor. Vaizler, gelen sorulara yanıtı kesin ise hemen cevap veriyor, araştırılması gereken bir konu ise her vaizin kendine özel hazırlanan defterine not edilerek, araştırılıp daha sonra soran kişiye dönüş yapılarak bilgi veriliyor.

Salgın sonrası corona virüs yoğunluğu

Corona virüsten önceki dönemde gelen soruların büyük kısmını aile içerisindeki maddi ve manevi ilişkiler oluştururken, salgınla birlikte vatandaştan gelen sorular da bu yönde ağırlık kazandı. Kolonya ya da dezenfektanın abdest bozup bozmayacağından, cuma namazını corona virüs nedeniyle kılamadığı için günah olup olmadığı gibi soranların sayısının arttığı kaydedildi.

Vaiz Saffet Sevim, vatandaştan günlük hayatta karşılaşılan helal-haram durumları ve mirasla ilgili soruların sıklıkla geldiğini ve bunları usulüne uygun şekilde cevaplandırdıklarını ifade etti. Eşler arasındaki sorunlarla ilgili soruların da geldiğini anlatan Sevim, eşlere genellikle birbirlerine karşı hoşgörülü olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

Kolonya ve dezenfektan soruları

Vaiz Sevim, corona virüse karşı korunmak için kullanılan kolonya ve dezenfektanların içerisinde alkol bulunması nedeniyle 'haram mı?' diye çok soru geldiğini söyledi. Tüketilen ve sarhoşluk veren alkolle bu alkolün karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Sevim, kolonya ve dezenfektanın hijyen amaçlı kullanılmasının bir mahsuru olmadığını ifade etti.

Corona virüsten yakınlarını kaybedenlerin 'Corona virüsten ölenler yıkanır mı?' şeklinde kendilerine sorduklarını da kaydeden Sevim, "Bu türden cenazeler alınan tedbirler eşliğinde uygun koşullarda yıkanır ve dini vecibelere göre defnedilir. Sadece şehitlerin cenazesi yıkanmaz" dedi.

Genç çiftlerden gelen sorularda genellikle nişan ve dini nikah üzerine durulduğunu anlatan Sevim, “Nişanlıyken yapılan dini nikahla ilgili sorular geliyor. Bizim tavsiyemiz ve aslında yapılması gereken de nişan döneminde dini nikah yapmamak lazım. Nişan döneminde bir sorun çıkıp taraflar ayrılınca erkek dini nikahtan vazgeçmezse sorun oluyor. Bu yüzden önce resmi nikah sonra dini nikah olur" diye konuştu. Aylık 40 bin lira geliri olan bir vatandaşın babasının hastane masraflarını karşıladığını, bunun sadakadan sayılıp sayılmayacağını sorduğunu anlatan Vaiz Sevim, kızından olan torununun soyadının değişik olması nedeniyle torununa verdiği paranın fitreden sayılıp sayılmayacağının da sorulduğunu söyledi.

Dolarla bağış