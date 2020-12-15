Almeda ve Tolgahan Sayışman'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Sevinçten havalara uçan Tolgahan Sayışman duygularını şu sözlerle dile getirdi; 'Bu haber en güzel doğum günü hediyem oldu. Tüm aile doğum günüm için bir masanın etrafında buluşmuşken, alabileceğim en güzel haber aldım.'

'ERKEK OLURSA HAN KIZ OLURSA ANNESİ KARAR VERECEK'

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman verdiği bir röportajda, 'Eğer oğlumuz olursa onun da adında 'Han' ismi olacak. Kız olursa Almeda karar verecek. Muhtemelen Arnavut ismi olur' ifadelerini kullanmıştı.