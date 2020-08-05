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Almayı unutmayın! Bu ödemeler karşılıksız
Devlet, farklı isimler altında karşılıksız ödeme yapıyor. Bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Üstelik bu yıl hepsi zamlı. Devlet tarafından sağlanan ve unutulan destek ödemelerini almayan vatandaşlar için geriye dönük ödeme bulunuyor. Bu ödemeler için uygulanan yasal sınır 5 yıl. İşte o ödemeler...
Rapor parası
Hastalık ya da iş kazası sonrası rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat) parası denir. Ödeme son 3 aylık brüt kazanca göre hesaplanıyor.
Hastalık ya da iş kazası sonrası rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat) parası denir. Ödeme son 3 aylık brüt kazanca göre hesaplanıyor.