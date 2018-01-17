Almanya ve Türkiye bugün masaya oturuyor!

Alman basını Türkiye ve Almanya'nın bir yıla yakın bir süredir iki ülke arasında yaşanan siyasi gerginliğin ardından başlıca konu terörle mücadele olmak üzere tekrar hükümetler arası görüşmelere başlamak istediğini yazdı

