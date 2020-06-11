Almanya uçuşları ne zaman açılacak? Almanya Türkiye uçuş yasağı uçuş yasağı ne zaman kalkacak?

Almanya Türkiye uçuş yasağının kalkacağı tarih merakla bekleniyordu. Türkiye Almanya uçuşları ne zaman açılıyor? sorusuna cevap aranıyordu. Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında iptal edilen yurt dışı uçuşları hakkında hava yolu şirketlerinden peşe peşe açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da geçtiğimiz günlerde, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını ifade etmişti. Almanya Türkiye uçuş yasağı kalktı mı? Almanya uçuşları ne zaman açıldı mı? THY, Pegasus, AtlasJet’in Almanya uçuşları başladı mı?

Corona virüsü salgını kapsamında alınan yurt dışı yasağı önlemi kaldırıldı. Almanya uçuşları ne zaman açılacak? Sorusu yanıt buldu. THY Genel Müdürü Ekşi twitter hesabından AnadoluJet'in yurt dışı uçuşlarının 11 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyururken, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, 1 Haziran itibariyle başlayan uçuşlar hakkında durum değerlendirmesinde bulundu ve 10-15 Haziran arası başlayabileceğini aktardı. Öte yandan Almanya’da yaşayan Türkler de Almanya’dan Türkiye’ye uçuşlar ne zaman başlayacak? Sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye Almanya uçuş yasağı ve uçuşların başlayacağı tarih hakkında merak edilenler…

TÜRKİYE ALMANYA UÇUŞLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle yurt dışı uçuşlar başlıyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Anadolujet yarın (11 Haziran) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Münih ve Londra'ya, Ankara Esenboğa'dan da Berlin'e sefer yapacak.

THY DIŞ HAT SEFERLERİ DURUSU YAPTI

Türk Hava Yollarının (THY), resmi Twitter hesabından "Sayın yolcularımızın dikkatine" başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler, pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir.

Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler, iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerinizi ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz."

PEGASUS İLK YURTDIŞI UÇUŞUNU ALMANYA’YA YAPIYOR

Pegasus Havayolları, koronavirüs salgını dolayısıyla uzun zamandır kapalı olan dış hat uçuşlarına 13 Haziran itibarıyla başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak olan ilk sefer Almanya'ya olacak. Pegasus Havayolları'nı kullanarak Almanya'ya gidecek olan kişiler için Almanya belirli şartlar arıyor. O şartlar: Almanya vatandaşları, Almanya tarafından verilen oturum iznine sahip kişiler, 17 Mart 2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olan C tipi ve D tipi vize sahibi kişiler.

Ayrıca, ilaç sektörü, gemi adamı, mevsimlik çalışan, tarım, medya veya metal sektöründe çalışanlar hariç Almanya'ya ilk kez giriş yapacak kişilerin kabul edilmeyeceği öğrenildi. Turistik veya aile ziyareti amaçlı seyahatlerde ise, Gri veya Yeşil pasaport sahibi kişiler kabul edilmeyecek. Almanya'ya giriş yapacak kişilerin kurallar gereği kendi evlerinde 14 günlük karantina uygulamasına uyması gerektiği öğrenildi.

“EVLERİNDE 14 GÜNLÜK KARANTİNA'DA KALMALARI GEREKMEKTEDİR"

Almanya'dan Türkiye'ye düzenlenecek olan seferlerde ise şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahibi kişiler, Türkiye'de oturum iznine sahip kişiler, Türk vatandaşı ile evli olup Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu eşlerin aile cüzdanı veya onaylı nüfus kayıt örneğini ibraz etmeleri, evliliklerini henüz ülke nüfus kütüklerine tescil etmemiş olan vatandaşların, bu evliliklerini yurt dışı temsilcilerine belgelendirilmesi şartıyla, yabancı uyruklu çocuklarının ise bu evlilikten doğmuş olduğunu gösteren belge ibraz etmeleri kaydıyla uçuşa kabul edilecekler.

Bu şartları sağlayan yolcuların Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı talimatı doğrultusunda evlerinde 14 günlük karantina uygulamasına girmeleri gerektiği öğrenildi.

"BAKANLIKLARLA YOĞUN İŞBİRLİĞİ''

Dış hat uçuşlarının yeniden başlatılması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıklarıyla yoğun iş birliği içinde bulunduklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin öneminin hayati olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığınca 20 Mayıs'ta alınan karar çerçevesinde yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, kendi evlerinde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere ona formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. 'Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu'nun da doldurulması gerekecek."

Havalimanlarında yolculara uygulanacak testlerin, ücret durumu ve sonuçları pozitif çıkan yolculara ilişkin işlemler ve süreçler Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirileceğini belirten Karaismailoğlu, ülke olarak küresel salgına karşı verilen milli mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, Bakanlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde durmadan, yılmadan, yorulmadan, kesintisiz olarak çalışmalarına devam edeceğine değinerek, "Güçlü Türkiye için el birliğiyle üreteceğiz." ifadesini kullandı.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR NE ZAMAN?

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, koronavirüs salgınına karşı konulan seyahat yasaklarının gevşetilmesiyle ilgili alınan yeni bir kararı daha açıkladı. Maas, 15 Haziran'dan itibaren Almanya'dan Avrupa Birliği ülkelerine konulan uçuş yasağının kaldırılacağını söyledi.

Açıklamayı Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında yapan Maas, Avrupa Birliği ülkeleri dışında üçüncü ülkelerle de uçuş yasaklarının kaldırılması için uğraştıklarını ve bu ülkelere Türkiye'nin de dahil olduğunu aktardı. Bu konudaki kararın Türkiye'deki koşullara bağlı olacağına işaret eden Maas, Türkiye'deki plajlarda ve otellerde uygulanan hijyen kurallarına, enfeksiyon sayılarına bakılacağını söyledi. Seyahatleri mümkün kılmanını yanı sıra seyahat edenleri de korumak istediklerini belirten Maas, Türkiye'de çok sıkı önlemler alındığını da hatırlattı. Maas, Türk yetkililerle seyahat konusunda görüşmelerde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.