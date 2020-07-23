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Almanya Türkiye seyahat kısıtlaması kalktı mı? (Almanya Türkiye seyahat izni 4 ile verildi) Almanya Türkiye seyahat izni verilen iller!

23 Temmuz 2020 Perşembe - 15:04 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 15:04

Almanya Türkiye seyahat kısıtlamasının ne zaman kalkacağı merak ediliyordu. Berlin ve Ankara'daki temaslar sonuç verdi, Almanya Türkiye arası seyahat izni nihayet verildi. İşte Almanya Türkiye seyahat izni verilen iller!


Türkiye'nin Almanya ile gerçekleştirdiği temaslar sonuç verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seyahat kısıtlaması nedeniyle Almanya ile birçok görüşme gerçekleştirmişti ve Türkiye'nin corona virüs tehdidi altında olmadığını ifade etmişlerdi. Görüşmelerin de olumlu geçtiği belirtilmişti. İşte Almanya Türkiye seyahat izni verilen iller!

ALMANYA TÜRKİYE SEYAHAT İZNİ 4 İLE VERİLDİ!

Alman turistler Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a geliyor. Resmi açıklamanın da kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Berlin ve Ankara'daki temaslar sonuç verdi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik kaldıracağı seyahat kısıtlamasının detayları belli oldu. Alman vatandaşlar Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a seyahat edebilecek.

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