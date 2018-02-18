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Almanya: Türkiye çok önemli bir partner

AA |  18 Şubat 2018 Pazar - 0:01 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 0:01

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türkiye'yi terörle mücadele de çok önemli bir partner olarak niteledi.


De Maiziere, Münih'te devam eden Uluslararası Münih Güvenlik  Konferansı kapsamında düzenlenen panelde PKK'ya yakınlığıyla tanınan Sol Parti  Milletvekili Heike Haensel'in Türkiye'ye silah teçhizatı verilmesi konusundaki  soruya verdiği cevapta Türkiye'nin çok önemli bir NATO partneri olduğunu  belirterek ''Gerçek şu ki bugün Başbakan'ın konuşmasını da dinledik. Türkiye,  teröre Almanya'dan çok daha fazla insanı kurban verdi. Türkiye, terörle mücadele  de çok önemli bir partner.'' dedi.
 
De Maiziere,  teröre karşı mücadelede partnerlerin yalnız bırakılması  ve desteklenmemesi durumunda dünyanın daha güçlü olacağına inanmadığını da  vurguladı.
 
Almanya İçişleri Bakanı, terör örgütü DEAŞ'ın ilan ettiği ''İslam  Devleti'' tanımlamasına katılmadığına, bu ifadenin teröristlerin istediği bir şey  olduğuna dikkati çekerek kendisinin her zaman ''Sözde İslam Devleti'' dediğini  kaydetti.

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