Almanya seyahat kısıtlaması ne zaman bitiyor? Almanya seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Josef Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı. Başka adımlar da atılacak" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı. Peki, Almanya Türkiye seyahat kısıtlaması ne zaman kalkacak?

Almanya Türkiye seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu uzun süredir merak ediliyor ve konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü. Heyetlerarası görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya seyahat kısıtlaması ne zaman bitiyor, belli oldu mu?

ALMANYA SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Turizm önemli bir sektör, bugün de ele aldık. Güvenli e sağlıklı bir ortamda diğer ülkelerden gelecek misafirleri ağırlamaya hazırız. Önlemlerimizi aldık. Uçuşlar 11 Haziran itibariyle başladı. Turistler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Alman dostlarımız da Türkiye'ye gelmek istiyor. Almanya'da ve dünyada Türkiye'nin başarısı takdir ediliyor. Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Bugünkü verimli toplantı için dostum Haiko'ya teşekkür ediyorum."

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bu bir adımdır, daha fazla adımlar da olacaktır. Verilere bakarak karar veriliyor ve pandeminin kontrol altına alınması gerekiyor. Almanya'da hem iç hem dışa yönetik risk bölgeleri dikkate alınmak zorundadır. iki haftalık aralarla bu konu sürekli incelenecek. Belli açılımların olmasını istiyoruz. Bugün birçok bilgi edindik, bizi çok mutlu ettik. Seyahat uyarısı akrabalarını ziyaret etmek isteyenler için değil, onlar rahatça yakınlarını ziyaret edebilirler. AB'nin Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürüyor olmaktan gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum."

‘’ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE DE UÇUŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ’’

Maas aylar öncesi yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı:

15 Haziran'dan itibaren Almanya'dan Avrupa Birliği ülkelerine konulan uçuş yasağının kaldırılacağını söyledi. Açıklamayı Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında yapan Maas, Avrupa Birliği ülkeleri dışında üçüncü ülkelerle de uçuş yasaklarının kaldırılması için uğraştıklarını ve bu ülkelere Türkiye'nin de dahil olduğunu aktardı. Bu konudaki kararın Türkiye'deki koşullara bağlı olacağına işaret eden Maas, Türkiye'deki plajlarda ve otellerde uygulanan hijyen kurallarına, enfeksiyon sayılarına bakılacağını söyledi. Seyahatleri mümkün kılmanını yanı sıra seyahat edenleri de korumak istediklerini belirten Maas, Türkiye'de çok sıkı önlemler alındığını da hatırlattı. Maas, Türk yetkililerle seyahat konusunda görüşmelerde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.