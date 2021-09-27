Almanya seçim sonuçları! Almanya başbakanı kim oldu, Almanya’da seçimi kim kazandı?

Almanya'da Merkel dönemi sona erdi. 60 milyon 400 bin seçmenin sandığa gittiği seçimde oyların yüzde 25,8'ini alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazanan taraf oldu. Peki, Almanya başbakanı kim oldu, Almanya’da seçimi kim kazandı? İşte Almanya seçim sonuçları 2021…

Almanya'da seçimi kazanan Sosyal Demokrat Parti oldu. Yapılan genel seçimin kazananı, oyların yüzde 25,8'ini alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. Söz konusu gelişmenin ardından Almanya başbakanı kim oldu, Almanya’da seçimi kim kazandı, sorularına yanıt aranmaya başlandı. Almanya seçim sonuçları hakkında merak edilenler…

Almanya seçim sonuçları

Merkel'in partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) 24,1'de kalırken, Yeşiller Partisi (GRN) ise, tarihi rekorunu kırarak yüzde 14,6 oy aldı.

Armin Laschet önderliğindeki Merkel'in partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ise 24,1 oy aldı.

SPD'nin parlamentodaki sandalye sayısı 205, CDU/CSU'nun 194 olacak. Annalena Baerbock'un başını çektiği Yeşiller Partisi (GRN) ise, son seçimlere göre büyük bir atılım yaparak yüzde 14,8 oy almayı başardı.

Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 alırken, zamana zaman ırkçı söylemleriyle ön plana çıkan ve her kesimden tepki alan Almanya için Alternatif (AfD) Parti yüzde10,3'le seçimi beşinci sırada tamamladı.

Almanya başbakanı kim oldu, Almanya’da seçimi kim kazandı?

Scholzomat' diye anılan SPD'li siyasetçi Olaf Scholz Almanya’nın yeni başbakanı oldu.

Koalisyon pazarlıkları sürecek!

Başbakan Merkel'in koalisyon kurulana kadar görevde kalacak, koalisyon müzakerelerinin de Noel'e kadar uzayabileceği belirtiliyor.

Ülkenin en büyük iki partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) "büyük koalisyon" kurmaması halinde, yeni hükümet için en az üç partinin bir araya gelmesi gerekecek.

Tüm partiler, aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'yle birlikte çalışmayacaklarını açıkladı.