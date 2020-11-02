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Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya alındı

02 Kasım 2020 Pazartesi - 17:40 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 17:40

Yakın çevresinde Covid-19 çıkan bakan Kramp-Karrenbauer, sekiz gün önceki temas nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındı.


Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, yakın çevresindeki bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.
 
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kramp-Karrenbauer’in Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle 8 gün önce temasta bulunduğu ifade edildi.
 
Kramp-Karrenbauer’in yaptırdığı ilk Kovid-19 testinin negatif çıktığı aktarılan açıklamada, Alman Savunma Bakanı'nın önlem amaçlı 6 gün için karantinaya alındığı belirtildi.
 
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da 11 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girmişti.
 

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Almanya Kramp-Karrenbauer karantina
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