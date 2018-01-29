29 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.702 0.00 EURO 4,6680 0.13
USD 3,7620 0.26 ALTIN 163,020 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya PKK'yı tartışıyor

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 0:38 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 0:38

Alman kamuoyu, hafta sonu terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln başta olmak üzere bazı şehirlerde düzenlediği gösterilerin ekonomilerine verdiği zararı tartışıyor.


Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin yüksek tirajlı gazetelerinden  Express'in haberine göre, dün terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln'de  düzenlediği gösteri kente milyonlarca avroya mal oldu.
 
Cumartesi günlerinin esnafın en fazla satış yaptığı günler olduğunun  hatırlatıldığı haberde, gösteri nedeniyle dün şehir merkezinde alışveriş hacminin  hafta sonu yüzde 25 oranında azaldığına dikkati çekildi.
 
Philipp J. Meckert imzasıyla yayımlanan haberde, "Her dört müşteriden  biri cumartesi günü bu gösteri nedeniyle alışverişe çıkmadı. Köln esnafı ve çevre  sakinleri bu gösterilerin daha ne kadar süreceğini sorguluyor ve herkes bu  durumdan şikayetçi." ifadeleri kullanıldı.
 
Köln'ün en işlek caddelerinden biri olan Schildergasse'de saatte  ortalama 3 bin 400 kişinin alışveriş ettiği belirtilen haberde, gösteri nedeniyle  cumartesi günü saat 12.00-19.00 saatleri arasında yaklaşık 24 bin müşteri  kaybının yaşandığı ifade edildi.
 
Haberde, her müşterinin en az 50 avro harcadığının hesap edildiğinde  toplam kaybın sadece bir cadde için 1,2 milyon avroya karşılık geldiği  vurgulandı.
 
  

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.