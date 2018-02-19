Almanya: Ordumuzda 'kabiliyet eksikliği' var

Alman Savunma Bakanlığı'nın bir raporunda, Alman ordusunda NATO'nun Acil Müdahale Gücü için "kabiliyet eksikliği" olduğu belirtildi. Raporda ordunun yeterince yelek, kışlık giysi ve çadırı olmadığı da kaydedildi.

Alman ordu sunda NATO Mukabele Kuvveti (NRF) kapsamındaki acil müdahale gücü için kurşun geçirmez yelek, kışlık giysi ve çadır darboğazı yaşandığı ortaya çıktı.

Düsseldorf’ta yayınlanan Rheinische Post gazetesi pazartesi günü, Almanya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporla ilgili bir haber yayınladı. Ordu komutanlığının iç raporuna göre, ordunun çok yönlü mevzilendirilmesi noktasında “kabiliyet eksikliği” mevcut olduğu ve bunun en azından 2021’e kadar süreceği belirtildi.

Raporda, Alman ordusunda Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) için 2018 ila 2020 yılları arasında 10 bini aşkın “yerleşim birimi” ihtiyacı olduğu kaydedildi. Bunlardan şu anda yalnızca 2 bin 500 tane mevcut olduğu ve bunların “amaca uygun olmadığı” vurgulandı. Raporda, balistik koruyucu yelek ve kışlık askeri giysi konusunda da “ekipman eksikliği” olduğu belirtildi.

SİYASİLERDEN TEPKİ GELDİ

Alman milletvekilleri duruma sert tepki gösterdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grubu güvenlik ve savunma politikası sözcüsü Fritz Felgentreu, özellikle de ordunun NATO’yu ilgilendiren önemli bölümlerinde böylesine bir arz açığı mevcut olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Hıristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) güvenlik politikası sözcüsü Florian Hahn da koalisyon anlaşmasında ifade edildiği üzere maddi açıkların kapatılması çağrısı yaptı.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, askerlerin böyle bir durumda olmasının bir skandal olduğunu belirterek bunun, “NATO müttefikleri karşısında utanç verici” olduğunu söyledi. “Koruyucu yelek ve kışlık giysi gibi temel ekipmanın eksik olması Alman ordusunun zaman içerisinde bütçe kesintileriyle ne kadar acınası bir noktaya getirildiğini gösteriyor” şeklinde konuşan Dr. Strack-Zimmermann, bir sonraki savunma komisyonu toplantısında partisinin konuyla ilgili bir alt komisyon oluşturulmasını isteyeceğini belirtti.

Alman Savunma Bakanlığı’nın bir sözcüsü, Alman ordusunun savaşa hazırlık seviyesinin “genel olarak tatmin edici olmadığını” kabul etti. Sözcü, buna rağmen belirleyici olan faktörün konuşlanmaların gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği olduğunu belirtti.

Die Welt gazetesinin geçen hafta yayınlanan bir haberinde, ordunun “NATO’ya taahhütlerini yerine getirme noktasında sorunlar yaşayabileceği” savunulmuştu. Haberde, ittifakın VJTF kuvveti için tank, zırhlı personel taşıyıcı, gece görüş cihazı ve otomatik bomba atar eksikliği yaşandığına vurgu yapılmıştı.

DW Türkçe