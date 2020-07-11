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Almanya'nın Yunanistan'daki mülteci kamplarına ilişkin raporunda "durum felaket" yorumu

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:53 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 20:53

Almanya İçişleri Bakanlığınca hazırlanan raporda, Yunanistan'daki mülteci kamplarının felaket bir durumda olduğu belirtildi.


Der Spiegel'de yer alan habere göre, Yunanistan'daki mülteci  kamplarını ziyaret eden İçişleri Bakanlığından bir heyetin Federal Meclis  İçişleri Komisyonu'na sunduğu raporda, kamplardaki durumun çok kötü olduğu  belirtildi.
 
Heyet üyeleri raporda durumu "felaket" olarak niteleyerek, bu durumdan  şikayetçi olduklarını ifade etti.
 
Raporda, özellikle Sisam adasında 650 kişi için hazırlanan kampta 6  binden fazla kişinin kaldığı ve bu durumun Avrupa standartlarıyla kesinlikle  bağdaşmadığı kaydedildi.
 
Kamplara reşit olmayan çocukların yerleştirildikleri, tuvalet  kapılarının dahi olmadığı belirtilen raporda, kızların tek konteynerde kaldığı ve  eşyalarının yerlerde olduğu bilgisi paylaşıldı.
 
Der Spiegel'in haberinde ayrıca Yunanistan'daki sağlık durumları kötü  243 çocuğun yakınlarıyla birlikte Almanya'ya getirileceği vurgulandı.
 

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