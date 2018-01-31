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Almanya, Kudüs kararını açıkladı

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 21:47 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 21:48

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Filistin-İsrail arasında iki devletli çözüm esası üzerinde açık bir şekilde anlaşmaya varılmaması durumunda ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını ifade etti.


Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ülkesinin Tel  Aviv büyükelçiliğinin ancak Filistinlilerle İsraillilerin iki devletli çözüm  konusunda "açık bir şekilde anlaşmaya varması" durumunda Kudüs'e taşınacağını  belirtti.  
 
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İsrail'in başkenti Tel-Aviv'deki Tel  Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Enstitüsünün yıllık konferansında yaptığı  konuşmada, "1967 sınırları içinde değil dışında bir İsrail devletinin varlığını  tanımaya devam edeceğiz. Aynı zamanda İsrail'in var olma hakkına karşı olanları  da kınayacağız." dedi. 
 
Gabriel, Filistin-İsrail arasında iki devletli çözüm esası üzerinde  açık bir şekilde anlaşmaya varılmaması durumunda Almanya'nın büyükelçiliğini  Kudüs'e taşımayacağını vurguladı. 
 
İsrail'in var olma hakkına dikkati çeken Gabriel, "(İsrail'in  varlığına karşı olma) Bu olguyu yok etmeyi başaramadık, ancak bununla savaşmaya  devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 
 
Avrupa Birliği'nin (AB) çoğu ülkesi, ABD'nin aksine İsrail ile  Filistin sorununun iki devletli çözüme dayalı bir şekilde çözülmeden Kudüs'ü  İsrail'in başkenti olarak tanımayı reddediyor.  
 
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, 22 Ocak'ta İsrail  parlamentosunda (Knesset) yaptığı konuşmada, "Yönetimimiz, gelecek haftalarda  ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için çalışmalarına başlayacak.  Büyükelçilik 2019 yılı bitmeden önce Kudüs'e taşınmış olacak." ifadelerini  kullanmıştı. 
 
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın  toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD  Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. 

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