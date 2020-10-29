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Almanya, ırkçı Paludan’ı sınır dışı etti

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 18:04 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 18:04

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın, Almanya’ya girişinde gözaltına alındığı ve sonrasında sınır dışı edildiği bildirildi.


Berlin Eyalet İçişleri Senatörlüğü’nden yapılan açıklamada, Paludan’ın ülkeye giriş yasağını çiğnemekten gözaltına alındığı ifade edildi. Paludan’ın 27 Ekim’de Kopenhag’dan Berlin Tegel Havalimanı’na geldiği ancak ülkeye giriş izni verilmediği vurgulanan açıklamada, buna rağmen 28 Ekim’de tekrar uçakla Berlin’e gelen Paludan’ın burada gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiği belirtildi. Açıklamada, Paludan hakkında yasalara muhalefetten soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Danimarka Sıkı Yön Partisi Almanya
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