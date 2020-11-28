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Almanya: İran'dan gelen haberlerden kaygılıyız

AA |  28 Kasım 2020 Cumartesi - 20:17 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 20:17

Almanya'nın, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından bu ülkeden gelen haberlerden kaygılı olduğu belirtildi.


Almanya Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, ülke medyasına yaptığı  açıklamada, Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından temkinli olunması çağrısında  bulundu.
 
Sözcü, gerilime hiç ihtiyaç duyulmadığı bir dönemde Farihzade'nin  öldürülmesinin bölgedeki tansiyonu tekrar artıracağını kaydetti.
 
"İran’dan gelen haberlerden kaygılıyız." ifadesini kullanan sözcü, tüm  tarafları gerilimin daha da artmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet  etti.
 
İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, dün  Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını  kaybetmişti.
 
İran Cumhurbaşkanı Ruhani suikasta cevap verileceğini söylemişti
 
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin  öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda  verileceğini söylemişti.
 
Ruhani, suikastın ardında İsrail'in olduğunu ve ABD Başkanı Donald  Trump'ın görevden ayrılmadan "kaos" hedeflediğini ifade etmişti.
 
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı İsrail'i tehdit etmişti
 
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de  Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, Tel Aviv yönetimini tehdit  etmişti.
 
Selami, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonistler  nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi  kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir  adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik." ifadelerini kullanmıştı.

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Almanya İran nükleer
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