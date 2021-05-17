17 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.454 0.90 EURO 10,1250 -1.42
USD 8,3250 -1.54 ALTIN 498,580 -0.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya, Fransa ve İspanya ortak savaş uçağı konusunda anlaştı

AA |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 17:22 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 17:22

Almanya, Fransa ve İspanya, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmak için ortak üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağında atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardı.


Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı,  Federal Meclis Savunma Komitesi milletvekillerine üç ülkenin ortak savaş uçağı  üretimi için atılacak adımlar konusunda temel bir anlaşmaya varıldığına ilişkin  bilgi verdi.
 
Söz konusu anlaşmanın, yeni nesil savaş uçağı için Ar-Ge, teknoloji,  kullanım hakları ve Almanya'nın azami mali katkısı ile ilgili düzenlemeleri  içerdiği belirtildi.
 
İspanya, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmak için Almanya ve  Fransa'nın ortak projesi kapsamında üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağı  projesine Haziran 2019’da katılmıştı.
 
Proje kapsamındaki jetlerin, Avrupalı havacılık şirketi Airbus ve  Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilmesi planlanıyor. Jetler,  Alman Eurofighter ve Dassault'un ürettiği Rafale savaş uçaklarının yerini alacak.
 
Droneların ve uyduların da yer aldığı hava muharebe sistemine yönelik  gerekenler 2027'de karara bağlanacak ve geliştirme aşaması 2030'da başlayacak.
 
Sistemin 2040 yılına kadar hizmet vermesi beklenmiyor.
 
Yetkililer projenin ne kadara mal olacağı konusunda açıklama  yapmazken, Avrupa basınına göre söz konusu proje 100 milyar avroyu geçecek.  Uçağın geliştirilmesinin 100 milyar avroyu aşmasının Almanya, Fransa ve  İspanya'yı bir araya getirdiği de değerlendiriliyor.
 
Küresel mücadelede temel bir aktör olmayı başaramayan Avrupa'nın  savunmada ABD'ye bağımlı kalması ve kilit teknolojik gelişmelerde ABD-Çin  merkezli şirketlerle rekabet edememesi Avrupa kamuoyunda uzun süredir  tartışılıyordu.
 

ETİKETLER

Almanya Fransa İspanya savaş uçağı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.