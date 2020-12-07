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Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyaloğ sürdürülmeli

07 Aralık 2020 Pazartesi - 18:48 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 18:48

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.


Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından  yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda  olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye  arasında uzlaşı aradıklarını ancak bunun başarılamadığını belirten Maas, "Türkiye  konusu, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. Orada Türkiye'nin davranışlarının  nasıl sonuçları olması gerektiği konusu görüşülecek." dedi.

Maas, AB olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına nasıl bir  tepki verilmesi konusunda oy birliğini sağlamak istediklerini vurguladı.

Brexit konusunda AB içinde ne pahasına olursa olsun bir anlaşma  olmayacağının açık olduğuna işaret eden Maas, ancak kesinlikle bir anlaşmaya  varmak istediklerinin altını çizdi.

 Maas, AB üyelerinin insan hakları ihlalleri konusunda mal  varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda karar aldığını  kaydetti.

 

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Avrupa Birliği
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