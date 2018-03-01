Almanya'dan YPG çağrısı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e yönelik başlattığı operasyonla ilgili açıklama yaptı.

30 GÜNLÜK ATEŞKES ÇAĞRISI

Bakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin kararı Suriye 'nin bütününden bahsediyor ve Suriye'nin tamamı için 30 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

ATEŞKES AFRİN'İ DE KAPSIYOR

Sözcü, açıklamasının devamında ateşkesin Afrin'i de kapsadığını bu yüzden operasyonların durması gerektiğini savundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede huzur ve barış ortamını sağlamak için düzenlenen operasyonu son ana kadar devam ettirecek.