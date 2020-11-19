Almanya'dan Ülkücülerle ilgili flaş karar!

Almanya, MHP bağlantılı Ülkücü hareketi Bozkurtlar adı altında kapatıp faaliyetlerini yasaklayan Fransa hükümetinin izinden gidiyor. Alman parlamentosunda kabul edilip hükümete gönderilen yasak önergesine, ATİB "Yakıştırmaları kabul etmiyoruz. Hiçbir şiddete bulaşmayarak tamamen toplum yararına dini ve kültürel hizmet veriyoruz" tepkisini gösterdi.

Alman federal parlamentosundaki iktidar ve muhalefet partilerinden 5'inin sunduğu Ülkücü hareketin tüm faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik önerge, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) hariç, diğer partilerin milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Ortak önerge parlamentodan geçmesinin ardından hükümete gönderildi. Almanya'da dernekleri kapatma yetkisini elinde bulunduran İçişleri Bakanlığı’nın benimseyeceği tutuma dair ilk etapta açıklama yapılmadı.

'Irkçı, Yahudi düşmanı, demokrasi karşıtı olduğu, ayrımcılık ve nefret yaydığı' gerekçesiyle

Koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in ortak önergesinde, Ülkücü hareketin 'milliyetçi ve ırkçı ideolojiye' dayandığı belirtildi. 'Irkçı, Yahudi düşmanı ve demokrasi karşıtı olduğu, ayrımcılık ve nefret yaydığı' eklenerek 'şiddet eylemlerine katıldığı ve Almanya'nın iç güvenliğini tehdit ettiği' vurgulandı.

'Alman yasalarının imkân verdiği ölçüde hukuki haklarımızın takipçisi olacağız'

Bu hamleye ilişkin Türk Ülkücü Federasyonu'nun bölge başkanlarıyla istişarelerin ardından basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şunları söyledi: "Karara üzüntü duyduk. Bizler kesinlikle bu aşırı sağcı nasyonalist yakıştırmaları kabul etmiyoruz. Bunların tamamı ithamdan ibaret, biz böyle bir kuruluş değiliz. ATİB, Almanya dernek yasaları çerçevesinde kurulmuş bir teşkilat ve şu ana kadar hiçbir şiddete bulaşmamış, tamamen dini ve kültürel hizmet veren toplum yararına hizmet eden bir kuruluştur. Defaten böyle bir kurum olduğumuzu daha önce de ifade ettik. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı açıklama yapacağız. Almanya yasalarının imkân verdiği ölçüde hukuki haklarımızın takipçisi olacağız."

'MHP ile sıkı ilişki içinde 11 bin Ülkücü var'

Almanya'da iç istihbarat servisi konumundaki Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre yaklaşık 11 bin Türkiye kökenli aşırı sağcı bulunuyor.

Bozkurtları 'milliyetçi ve aşırı sağcı ideolojinin taşıyıcısı ve yayıcısı' diye niteleyen Anayasayı Koruma Teşkilatı, hareketin Almanya kanadının 'Türkiye'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak halindeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile sıkı ilişki içinde bulunduğunu' ifade ediyor.

Ortak önergedeki talepler

Deutsche Welle Türkçe, ortak önergenin CDU'lu Angela Merkel başbakanlığındaki hükümetten taleplerini şöyle aktardı:

Avrupa ve uluslararası alandaki ortaklarla işbirliği içinde Ülkücülerin Avrupa 'daki etkisini geri püskürtmek amaçlı bütün tedbirlerin alınması. Ülkücü hareketin özellikle Almanya'da devamlı takip edilmesi ve hukuk devletinin imkanları çerçevesinde kararlı şekilde mücadele edilmesi. Ülkücü hareketin dernek ve organizasyonlarının yasaklanması ve Alman Anayasası'nın değerlerine, insanlık onuruna ve halklar arası diyaloğa karşı her türlü faaliyetine karşı hukuk devleti olarak istikrarlı biçimde mücadele edilmesi.