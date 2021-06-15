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Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlar arttı

15 Haziran 2021 Salı - 0:17 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 0:17

Vaka sayılarının düşmesiyle sınırlar yavaş yavaş açılıyor. Almanya, 1 Temmuz'dan itibaren vaka sayısının düşük olduğu yerlere seyahat kısıtlamalarını kaldıracağını duyurdu. Bu haberle birlikte Türkiye'ye olan rezervasyon taleplerinde artış yaşanıyor.


Vaka sayılarındaki düşüşlerle birlikte ülkeler de seyahat kısıtlamalarını gözden geçirmeye başladı.
 
Almanya, 6 Haziran'da Türkiye'yi yüksek riskli kategoriden riskli kategoriye indirdi. İkinci hamle ise geçtiğimiz günlerde geldi.
 
Seyahat kısıtlamaları gevşetiliyor 
 
Almanya, 1 Temmuz'dan itibaren haftalık 100 binde görülen vaka sayısının 200'ün altında olan bölgelere seyahat yasağını kaldıracağını açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.
 
2 doz aşı olanlar, hastalığı atlatanlar ve PCR testi sonucu negatif olanların Almanya'ya dönüşlerinde karantinaya alınmaması planlanıyor. Bu haberle birlikte rezervasyon taleplerinde de artış yaşandı.
 
"Ciddi rezervasyon talepleri almaya başladık"
 
Rezervasyonlara ilişkin bilgi veren TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, "Satışlar ciddi bir ivme kazandı. Özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına yönelik ciddi rezervasyon talepleri almaya başladık. Haliyle Nisan'da, Mayıs'ta neredeyse sıfırlanan rezervasyon talepleri bugün bazı günlerde yüzde yüz artışlarla seyrediyor" dedi. (TRT Haber)

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