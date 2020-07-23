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Almanya'dan son dakika Türkiye kararı! Seyahat kısıtlaması kalkıyor

23 Temmuz 2020 Perşembe - 12:43 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 12:58

Berlin ve Ankara'daki temaslar sonuç verdi, Alman turistler Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a geliyor. Resmi açıklamanın da kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.


Türkiye'nin Almanya ile gerçekleştirdiği temaslar sonuç verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seyahat kısıtlaması nedeniyle Almanya ile birçok görüşme gerçekleştirmişti ve Türkiye'nin corona virüs tehdidi altında olmadığını ifade etmişlerdi. Görüşmelerin de olumlu geçtiği belirtilmişti.
 
Berlin ve Ankara'daki temaslar sonuç verdi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik kaldıracağı seyahat kısıtlamasının detayları belli oldu. Alman vatandaşlar Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a seyahat edebilecek.
 
 
 

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Almanya Seyahat Seyahat kısıtlaması
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