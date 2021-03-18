18 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.551 -0.72 EURO 8,7310 -2.88
USD 7,3140 -2.42 ALTIN 407,080 -3.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya'dan son dakika HDP ve PKK açıklaması!

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 18:29 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 18:32

Alman hükümetinin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılma sürecini endişeyle izlediği belirtildi.


Almanya Dışişleri Bakanlığından HDP'nin kapatılma davasına ilişkin  yapılan yazılı açıklamada,  Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği  üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği en yüksek demokratik ve anayasal  standartlara uymasının beklendiği kaydedildi.
 
Almanya'nın HDP'nin kapatılma sürecini endişeyle izlediği aktarılan  açıklamada, "HDP davası orantılılık konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor çünkü  demokratik karar alma, tüm vatandaşların görüş ve çıkarlarının meşru bir  temsilini gerektirir. Her şeyden önce, buna canlı bir muhalefet de dahildir. Bu  nedenle, sonraki süreci çok dikkatli şekilde izleyeceğiz." ifadesi kullanıldı.
 
HDP terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymalı
 
Açıklamada, HDP'den beklentilerinin de AB'nin terör örgütü listesinde  yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyması olduğu vurgulanarak,  "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde  mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
Ayrıca açıklamada milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu  ile çok sayıda diğer milletvekili aleyhindeki ceza davalarının da Türkiye'de  hukukun üstünlüğünü sorgulayan bir gelişmenin parçası olduğu belirtildi.

ETİKETLER

Alman Halkların Demokratik Partisi kapatılma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.