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Almanya'dan skandal tasarı! Sınır dışı etmek için...

AA |  06 Ocak 2018 Cumartesi - 20:26 | Son Güncelleme : 06 01 2018 - 20:44

Almanya'da iktidarda bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), ülkede Yahudi yaşam biçimini ya da İsrail devletinin varlığını tanımayan sığınmacıların sınır dışı edilmelerini öngören bir karar tasarısı hazırladı.


Haberi veren "Die Welt" gazetesi, Almanya'da Nasyonal Sosyalizm  Kurbanlarını Anma Günü olan 27 Ocak öncesinde bu partiler tarafından Federal  Meclis'e (Bundestag) sunulması planlanan tasarı metninde, "Yahudilerin yaşam  biçimlerinin mutlak kabulünün" topluma entegrasyonun temel ölçütlerinden biri  olduğuna vurgu yapıldığı ifade edildi.
 
Habere göre, "Almanya'daki Yahudi yaşam biçimini ya da İsrail  devletinin varlığını tanımayanlar" Almanya'da yaşama hakkına sahip  olamayacak.
 
Karar tasarısı metninde, federal hükümetin, Yahudi düşmanlığı yapan  yabancıların sınır dışı edilebilmeleri için eyalet hükümetlerinden İkamet  Yasası'nın verdiği yetkilere dayanarak söz konusu yabancıları sınır dışı  etmelerini istemesi talep ediliyor.
 
Almanya'da yaşayan belirli bir kesime yönelik nefret söylemlerinin ve  barışçı yaşamı tehlikeye sokanların gelecekte daha ciddiye alınması ve bu  kişilerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmeleri istenen tasarı metninde, Orta  Doğu'dan gelen ve insani nedenlerden dolayı Almanya'ya kabul edilen insanlarla  birlikte ülkedeki Yahudi düşmanlığının yeni bir boyut kazandığına vurgu yapıldığı  ifade edildi.
 
"Hiçbir şekilde kabul edilemeyecek"
 
"Bu fenomene ve Almanya'da daha uzun bir süredir yaşayan Müslümanların  Yahudi düşmanlığına özel bir dikkat gösterilmeli." ifadesine yer verilen metinde,  İsrail ve Yahudi sembollerinin açık mekanlarda yakılmasının ve Yahudi düşmanı  kavgaların daha etkili bir şekilde cezalandırılmasının mümkün olup olamayacağının  da federal hükümet tarafından araştırılmasının istenildiği kaydedildi.
 
Almanya'da faaliyet gösteren Arap hava yolu şirketlerinin İsrailli  yolcu kabul etmemeleri ile ilgili durumunda incelenmesi gerektiği ifade edilen  karar tasarısı metninde, "İsrail vatandaşlarının Alman topraklarında ve hava  sahasında ayrımcılığa maruz kalmalarının hiç bir şekilde kabul edilemeyeceği"  belirtildi.
 
"Kararlı bir şekilde  davranmalıyız"
 
Almanya'daki İsrail karşıtı gösterilerde bu ülkeye ve Yahudilere  hakaret edilmesinin utanç verici olduğu bildirilen metinde, aralarında Roger  Waters, Brian Eno ve Sinead O'Connor gibi tanınmış sanatçıların da yer aldığı  İsrail mallarına yönelik boykot girişiminin de kınandığı kaydedildi.
 
Bu tür boykot çağrıları yapan kişilerin cezalandırılabilmeleri  imkanlarının da araştırılması istenen metinde, "Alman Federal Meclisi, İsrail  dükkanlarının ve mallarının boykot edilmeleri çağrısını ve İsrail ürünlerine  'satın alma' etiketlerinin konulmasını şiddetle kınamaktadır." denildi.
 
CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Stephan Harbarth,  gazeteye yaptığı açıklamada, Almanya dışından gelen Yahudi düşmanlığına karşı her  türlü önlemin alınması ve "sınır dışı etme hakkı dahil tüm imkanlardan kararlı  bir şekilde faydalanılması gerektiğini" belirterek, "Arap asıllı ve Afrika  ülkelerinden gelen sığınmacıların Yahudi düşmanlığına karşı kararlı bir şekilde  davranmalıyız." ifadelerini kullandı.
 

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