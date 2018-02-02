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Almanya'dan skandal hamle! Sığınmacı statüsü verildi

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 20:18 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 0:40

Almanya’nın, 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı albay İlhami P, yarbay Atakan A, askerler İbrahim Y. ve Hasan E'ye geçici korunma statüsü verdiği ileri sürüldü.


Alman Der Spiegel dergisinin bugünkü sayısındaki haberde, İlhami P.  ile ülkenin batısındaki bir kentte yapılan görüşmeye yer verildi.
 
Türk hükümetinin İlhami P’yi 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin  elebaşı olarak gördüğü ifade edilen haberde, Türkiye’de savcılığın da İlhami P’yi  terör örgütü üyeliği ve vatan hainliğiyle suçladığı kaydedildi.
 
 İlhami P’nin uzun süreden bu yana Türk ve Alman hükümetlerini üst  seviyede meşgul ettiği aktarılan haberde, Türkiye’nin, İlhami P’nin iade  edilmesini talep ettiği ifade edildi. Haberde, Alman makamlarının ise  darbecilerin ağır suç işlemiş olsalar bile kolayca Türkiye’ye iade etmeyeceği  belirtildi.
 
 “İlhami P. ve Türkiye’de darbeci olarak aranan 3 arkadaşına Almanya’da  geçici koruma statüsü verildi" ifadesi kullanılan haberde, bu kişilerin  Türkiye’ye iadesinin en az 3 yıl için mümkün olmadığı iddia edildi.
 
Haberde, Alman hükümetinin iltica sürecinde etkisi olmamasına rağmen  Türkiye’nin bu kişilere verilen korumayı bilinçli bir provokasyon olarak  görebileceği bildirildi.
 
İlhami P’nin Alman devletinden maddi yardım aldığı ve halk eğitim  merkezinde Almanca öğrendiği  aktarılan haberde, kendisinin mümkün olan en kısa  zamanda iş bulmak istediğine değinildi.
 
Haberde, Erzurum’da 1972 yılında doğan İlhami P. ile diğer geçici  koruma verilen 3 kişinin birbirlerine 3 kilometre mesafede bir  yerde yaşadığı  ifade edildi.
 
 "Alman polisler bana susmamı tavsiye etti" sözleri aktarılan İlhami  P’nin 2017’nin ilkbaharında eski yarbay Atakan A, askerler İbrahim Y. ve Hasan E.  ile Yunanistan’a kaçtığı, 12 Mayıs’ta Girit’ten sahte pasaportlarla Frankfurt’a  giden Agean havayolu şirketine ait uçağa bindiği kaydedildi.
 
 FETÖ mensuplarının Almanya’da kaldıkları mülteci yurtlarının önünde  polis araçlarının bekletildiği, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın da bu kişilere  özellikle Türklere asker olduklarını anlatmamaları yönünde uyarıda bulundukları   belirten haberde, kendilerine acil durumlar için telefon numaraları verildiği  ileri sürüldü.
 
Alman hükümetinin ise iddialar hakkında Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu gereği bilgi vermediği aktarıldı.
 
  
 

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Almanya Der Spiegel sığınmacı statüsü
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