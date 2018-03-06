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Almanya’dan Rusya’ya yeşil ışık

İHA |  06 Mart 2018 Salı - 19:53 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 19:55

Alman ve Rus diplomatlar, Berlin'de iki ülkenin geleceğini konuşmak için bir araya geldi.


Alman ve Rus diplomatlar, Berlin'de Rus Bilim ve Kültür Evi’nde iki ülkenin geleceğini konuşmak üzere bir araya geldi. Almanya parlamentosu milletvekili Bundestag Sarah Wagenknecht önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa’nın Almanya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları eleştiren Wagenknecht, Avrupa’yı çifte standart uygulamakla suçladı. Wagenknecht, özellikle Alman milletvekillerine Rusya’ya karşı uygulanan politikalar için değişim çağrısında bulunarak, “Avrupa’daki istikrarın Rusya olmaksızın sağlanması mümkün değil” dedi.
 
Konferansa katılım gösteren Alman diplomatlar, Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların Almanya ekonomisine zarar verdiğini savunarak, Batı ve Rusya arasındaki krizin ancak diplomasi ile çözülmesi gerektiğini savundu.
 

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