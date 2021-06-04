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Almanya'dan flaş Türkiye kararı! Listeden çıkarıldı

AA |  04 Haziran 2021 Cuma - 19:02 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 19:02

Almanya, Türkiye'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkardı.


Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert  Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı  riskli bölgeler listesini güncelledi.
 
Buna göre nisan ortasından bu yana "yüksek riskli" bölgeler listesinde  yer alan Türkiye, Kovid-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak  üzere bu gruptan çıkarıldı ve "riskli' grubuna dahil edildi.
 
"Yüksek riskli" bölgeler listesinden Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve  İsveç de çıkarılarak "riskli" bölgeler listesine konuldu.
 
Çekya, Vatikan, İtalya ise tamamen "risk" bölgeleri listesinden  çıkarıldı.
 
Uruguay ise "virüs varyasyon" bömb çlgesi olarak ilan edildi.

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Almanya koronavirüs yüksek riskli
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