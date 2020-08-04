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Almanya'dan flaş Türkiye kararı! 4 il için seyahat yasağı kaldırıldı

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 18:22 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 18:55

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.


Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan  açıklamada, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığı  belirtildi.
 
Almanya, böylelikle Türkiye’deki bu bölgelere gidecek tatilcilere  yeşil ışık yaktı.
 
Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen  tasarısına sıkı  şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilen  açıklamada, tasarının tatilcilerin Almanya’ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR  testi yapmaları da içerdiği anımsatıldı.
 
Almanya, Kovid-19 nedeniyle 31 Ağustos’a kadar Avrupa Birliği (AB) ve  Schengen Bölgesi dışındaki 160 ülke için seyahat uyarısında bulunmuştu.
 
Türkiye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Dışişleri  Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yoğun çaba sarf etmişti. Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen ay başkent  Berlin’de mevkidaşlarıyla görüşmüştü.
 

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Almanya Aydın Antalya corona virüs
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