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Almanya'dan flaş karar! Esad'ın istihbaratçısına hapis cezası

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 12:24 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 12:40

Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib'i, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Mahkemenin kararında, Esed rejiminin eski istihbaratçısı Eyad el  Garib’in en az 30 eylemciyi gözaltına alarak işkence yapılan hapishaneye  götürdüğünün kanıtlandığı belirtildi.
 
Eyad el Garib'in, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan  4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
 
 Esed rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat
 
Suriye istihbaratı için çalışan sanık Enver Raslan’ın yargılanmasına  ise devam edilecek.
 
Raslan'ın 2014'te, Garib'in de 2018'de Almanya'ya geldikleri tespit  edilmiş ve her ikisi de 2019'da Berlin’de yakalanmıştı.
 
İddianameye göre, 57 yaşındaki Raslan, 2011 ve 2012'de insanlığa karşı  suç işlemenin yanı sıra tecavüz ve 58 cinayetle suçlanıyor.
 
Federal Başsavcılık, davayı, "insanlığa karşı suçlar için Esed rejimi  üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat" olarak nitelendiriyor.
 
  
 

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