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Almanya'dan flaş karar! Çok sayıda ülkeye kapılarını kapattı

AA |  29 Ocak 2021 Cuma - 21:20 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 21:20

Almanya, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tiplerinin yoğun görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.


Alman Haber Ajansının (DPA) İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere  göre, Alman hükümeti, mutasyona uğramış Kovid-19'un yoğun olarak görüldüğü  ülkelerden gelen uçak, tren, otobüs ve gemi şirketlerine 17 Şubat’a kadar yolcu  taşıma yasağı getirdi.
 
Şimdilik bu yasak yarından itibaren İngiltere, İrlanda, Portekiz,  Güney Afrika ve Brezilya, 31 Ocak'tan sonra da Afrika kıtasında yer alan Esvatini  ve Lesotho’dan gelenler için geçerli olacak.
 
Almanya vatandaşları, Almanya’da ikamet eden yabancılar, transit  yolcular, sağlık çalışanları ile malların taşınması bu yasaktan muaf tutulacak.
 
Almanya ayrıca Kovid-19 salgında "yüksek riskli" olarak tanımlanan  bölgelerden gelen yolculardan ülkeye girmeden önce negatif PCR testi sonucu  istiyor.

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