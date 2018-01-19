Almanya'dan flaş Afrin açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı metninde, "Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi siyasi ve askeri açıdan itidalli davranmasını bekliyor ve ümit ediyoruz. Ancak aynı zamanda Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca meşru menfaatleri olduğu da ortadadır" denildi.

