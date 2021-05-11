11 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 -1.10 EURO 10,1270 0.88
USD 8,2970 0.30 ALTIN 487,920 -0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya'dan Facebook'a yasak

AA |  11 Mayıs 2021 Salı - 17:49 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 17:49

Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini yasakladı.


Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar,  yaptığı açıklamada, Facebook'un kullanıcı verilerini işlemesinde yeterli hukuki  dayanak olmadığını belirterek, “Bu yasaklama emri, Almanya genelinde kullanım  şartlarına rıza gösteren milyonlarca kullanıcının haklarını ve özgürlüklerini  güvence altına almayı amaçlamaktadır.” ifadesini kullandı.
 
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (GDPR) yer alan olağanüstü  yetkileri dahilinde Facebook'u, WhatsApp kullanıcı verilerini üç ay askıya alması  için zorlayacağını belirten Caspar, bu zaman içinde AB’nin kullanıcı verileri  konusunda genel bir karar almasını isteyeceğini de kaydetti.
 
Caspar, söz konusu karardaki amacının, kullanıcı verilerinin  işlemesinde kullanılan yöntemlerin ortaya çıkardığı dezavantajları ve zararları  önlemek olduğunu vurguladı.
 
Alman Veri Koruma Otoritesi kararının, WhatsApp'ın "gizlilik  sözleşmesinin" 15 Mayıs'ta sona ermesinden önce gelmesi dikkati çekti.
 
Ocak ayında WhatsApp yeni gizlilik politikasını yayınlayarak, bu  gizlilik politikasına onay vermeyenlerin 15 Şubat itibarıyla uygulamayı  kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tüm dünyada gelen tepkiler sonrasında da  WhatsApp bu uygulamayı 15 Mayıs tarihine ötelemişti.
 
WhatsApp gizlilik politikasına onay vermeyen kullanıcılarının  hesaplarını 15 Mayıs tarihi itibarıyla askıya alacağını, ağustos itibarıyla da bu  hesapların silineceğini bildirmişti.
 

ETİKETLER

Almanya Facebook Whatsapp
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.