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Almanya'dan Afrin çağrısı!

22 Ocak 2018 Pazartesi - 14:33 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 14:33

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, BMGK TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı konusunda sorumlu bir tavır almasını umduğunu söyledi.


Basın toplantısında konuşan Adebahr, "BMGK, bugün Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini ve insani durumu ele alacak. BMGK üyelerinin sorumlu bir tavır almasını ve Suriye'de siyasi yolla çözülmesi gereken krizdeki gerginliğin tırmandırılmaması için düşüncesizce atılacak adımlardan kaçınılması çağrısı yapmasını umuyoruz" dedi.
 
BMGK, Fransa'nın talebi üzerine Suriye'deki son gelişmelerle, insani durum ve erişimin sağlanması konularını görüşmek üzere bugün toplanacak.
 
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki son durumu değerlendirmek için BMGK'yı acil toplantıya çağırmıştı

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almanya dışişleri sözcü Maria Adebahr
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