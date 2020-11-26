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Almanya'daki koronavirüs kısıtlamaları 20 Aralık'a kadar uzatıldı

AA |  26 Kasım 2020 Perşembe - 1:41 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 1:41

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak gerektiğinde bunun ocak ayı başına kadar uzatılabileceğini söyledi.


Başbakan Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yöntemiyle  yaptığı toplantının ardından alınan yeni Kovid-19 tedbirlerini kamuoyuna  açıkladı.
 
Merkel, Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında yaptığı  konuşmada, mevcut durumun kısıtlamaların kaldırılmasına izin vermediğini  vurgulayarak, "Kısıtlamaların 20 Aralık'a kadar uzatılması kararı alındı.  Salgınla mücadelede şimdi tekrar bir çabaya ihtiyacımız var. Sabır, dayanışma ve  disiplin sınaması yaşıyoruz, zor bir zaman olacak." dedi.
 
Kısıtlamaların gerekliliğine dikkati çeken Merkel, "Kısıtlamaların  ocak ayı başına kadar uygulanması gerekeceğini varsayıyoruz." ifadesini kullandı.
 
Merkel ayrıca vatandaşlara hijyen ve fiziksel mesafe koyma kurallarına  sıkı sıkıya uyma, diğer insanlarla gereksiz temastan kaçınma ve mümkün olduğunca  evde kalma çağrısında bulundu.
 
 Almanya'da 20 Aralık'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar
 
Tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak.
 
Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları hizmet  vermeyecek.
 
Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlar dışarıya  paket servisi yapılabilecek.
 
Futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek.
 
 Vücut temizliği ve bakım salonları, kozmetik ve masaj salonları,  dövmeciler tamamen kapatılacak, genelev benzeri mekanlar kapanacak.
 
Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul  edebilecek. 800 metrekareden büyük mağazalarda ise 20 metrekareye bir müşteri  alınacak.
 
Üniversiteler uzaktan eğitim verecek.
 
Okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda koronavirüs vakası  olan bölgelerde yerel yetkililer ek önlemler alacak.
 
Sosyal toplantılar en fazla iki farklı haneden 5 katılımcı ile  sınırlandırılacak. 14 yaşın altındaki çocuklar bu kuraldan muaf tutulacak.
 
Noel tatili sırasında ve yılbaşı akşamında ailelerin diğer hanelerden  10 kişiye kadar kişiyle bir araya gelmelerine izin verilecek.
 
10 Ocak'a kadar vatandaşların kayak tatiline gitmemeleri tavsiye  edildi.
 
Almanya'daki Kovid-19 rakamları
 
Avrupa'da Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve İtalya'nın ardından  beşinci en yüksek koronavirüs vaka sayısına sahip ülke Almanya.
 
Ülkede bugüne kadar toplam 961 bin 320 vaka sayısı kayda geçerken 14  bin 771 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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