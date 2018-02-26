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Almanya'daki koalisyonda bakanların isimleri belli oldu

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 2:05 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 2:05

CDU/CSU ile SPD arasında kurulması öngörülen yeni hükümette CDU’lu bakanların isimleri belli oldu.


Almanya'da, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile  Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında  kurulması öngörülen hükümette yer alacak  Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) bakanların isimleri belli oldu. 
 
Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, bugün partisinin genel  merkezinde düzenlediği basın toplantısında, olası hükümette  görev alacak  bakanların isimlerini açıkladı.
 
Ülkede yeni hükümetin oluşmasının yarın CDU’nun yapacağı kurultaydaki  delegelerin kararına  ve gelecek hafta sonucu açıklanacak SPD üyelerinin  oylamasına bağlı olduğuna dikkati çeken Merkel, CDU’da olası yeni hükümette hangi  isimlerin bakan olacağının önceden bilinmesinin anlaşılır bir talep olduğunu  kaydetti.
 
İsimlerin belirlenmesinin kolay olmadığını ifade eden Merkel, bir  önceki kabinede İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Thomas de Maiziere ve Sağlık  Bakanlığını yürüten Hermann Gröhe’ye bakanlık görevi verilmemesini kendileri için  "acı verici karar" olarak nitelendirdi.
 
Bakanlık görevi verilecek isimlerle gelecekteki görevlerin üstesinden  gelinebileceğini belirten Merkel,  yeni kabinede deneyimli ve yeni yüzlerin yer  alacağını kaydetti.
 
Başbakan Merkel’in açıklamasına göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığını  Peter Altmaier üstlenecek. Geçen yasama döneminde Savunma Bakanı olan Ursula von  der Leyen, bu görevine devam edecek. Parti içinde Merkel’e muhalefet etmekle  tanınan Jens Spahn ise Hermann Gröhe'nin yerine Sağlık Bakanı olacak.
 
CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner Tarım Bakanlığına  getirilirken Eğitim Bakanlığını Anja Karliczek üstlenecek.
 
Bakanlık seviyesindeki Başbakanlık Dairesi Başkanlığı ise Helge  Braun’a  teslim edilecek.
 
Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters, yeni  kabinede bu görevi sürdürecek.
 
Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığını ise Anette  Widmann-Mauz'un üstlenmesi bekleniyor.
 
CDU/CSU ve SPD, hükümet kurma hedefiyle yaptıkları görüşmeleri 7  Şubat’ta sonlandırarak hazırladıkları koalisyon protokolü üzerinde anlaşmaya  varmıştı.
 
CDU, yarın  düzenlenecek kurultayda üzerinde anlaşılan koalisyon  protokolünü delegelerin onayına sunacak.
 
SPD de koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine geçen hafta  oylatmaya başladı. Oylamanın sonucu 4 Mart’ta açıklanması bekleniyor.
 
Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise koalisyon protokolünü daha  önce kabul etmişti.
 
SPD ve CSU olası yeni kabinede yer alacak isimleri daha sonra  açıklayacak.
 
CDU'lu delegelerden ve SPD'li üyelerden koalisyon protokolüne onay  çıkması durumunda Almanya'da yeni hükümet şekillenecek, aksi takdirde erken seçim  gündeme gelebilecek.
 
Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU  ve SPD'den oluşan "büyük koalisyon" ile yönetildi.

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