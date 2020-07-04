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Almanya'da yaklaşık 2 bin kişi ırkçılığı protesto etti

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 18:34 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 18:34

Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçılığa karşı yürüyüş düzenlendi.


Gendermenmarkt Meydanı'nda "Irkçılığa hayır" sloganıyla toplanan  yaklaşık 2 bin kişi, Brandenburg Kapısı'nın önünden Zafer Anıtı'na kadar yürüdü.
 
Göstericiler "Irkçılığa hayır", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Ten  rengi suç değildir", "Susmak şiddettir" ve "Irkçılık virüstür" yazılı  pankart ve  dövizler taşıdı.
 
Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, ırkçılığı kınayan sloganlar  attı.
 
Yürüyüşe katılan siyahi Alhadji Jallow, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, ırkçılık kendisini de etkilediği için bu gösteriye katıldığını, bu  soruna birlikte dikkat çekilerek sistemin değişmesinin sağlanabileceğini ifade  etti.
 
Jallow, şimdiye kadar "çok ağır ırkçılık" yaşamadığını belirterek,  "Ancak hayvanat bahçesinde, 'maymunlar evine veya nerden geldiysen oraya git'  gibi sözler duydum. Elbette günlük ırkçılığı da yaşıyorum." diye konuştu.
 
Irkçılık yapanların şikayet edilmesi gerektiğini söyleyen Jallow,  kimin ne zaman nasıl ırkçılık yaptığını kayda geçirip bu kişilerin  cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.
 
Yetkililer, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri yürüyüşüne   1800 kişinin katıldığını bildirdi.
 

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Almanya berlin ırkçılık
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