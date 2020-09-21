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Almanya'da uzay operasyon merkezi açıldı

AA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 17:27 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 17:27

Almanya'da ordu bünyesinde ülkenin uydularını koruma yeteneğini güçlendirmek ve uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verebilmek üzere Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi (ASOC) açıldı.


Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi (ASOC) açılışında konuşan Almanya Savunma Bakanı Annegret  Kramp-Karrenbauer, merkezin hizmete girmesinin uzay operasyonlarının planlanması  ve yürütülmesinde ilk adım olduğunu belirterek, atmosferin izlenmesinin önemine  dikkati çekti.
 
Almanya'nın batısında yer alan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Uedem  kentinde açılan merkez, Almanya'nın uydularına karşı saldırıları ve gök  cisimlerini takip edecek.
 
 İlk etapta 50 uzmanın görev alacağı merkezde, çalışan sayısının 2031'e  kadar 150'ye çıkarılması planlanıyor.
 
Merkezde, uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verilmesi için silah  sistemleri de bulunuyor.

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