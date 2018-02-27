27 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
8°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.832 0.03 EURO 4,6610 -0.02
USD 3,8090 0.62 ALTIN 161,370 -0.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya'da Türk Büyükelçiliği'ne çirkin saldırı

27 Şubat 2018 Salı - 21:02 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 21:02

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırganlar Büyükelçilik binasına boya torbaları attı. Büyükelçilik, saldırıyla ilgili Alman makamları nezdinde girişim başlattı.


Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu, yaptığı  açıklamada, bu sabah yerel saat ile 06.03'te Tiergarten Parkı'ndan gelen 4  kişinin, ellerindeki meşaleleri Büyükelçiliğin kançılarya binasının köşesinde  nöbet tutan Alman polislerin görüş açısını kapatmak amacıyla yola attıklarını,  ardından Büyükelçilik binasının ön cephesine sarı, kırmızı ve yeşil renklerde  boyalar atarak Tiergarten Parkı istikametine doğru yaya olarak kaçtıklarını  belirtti.
 
 “Büyükelçiliğimiz binasına 8 parça boya isabet etmiştir.” diyen  Soğukoğlu,  binayı korumakla görevli Alman polislerin, olayın çok kısa sürede  içerisinde gerçekleşmesi gerekçesiyle saldırganlara müdahale edemediklerini  söylediklerini aktardı.
 
Soğukoğlu, saldırıdan yaklaşık 10 dakika sonra polis ekiplerinin olay  yerine gelerek yolu trafiğe kapattıklarını ve olay yeri incelemesi yapıldığını  ifade etti. Soğukoğlu, Büyükelçilik olarak saldırıyla ilgili Almanya Dışişleri  Bakanlığı nezdinde girişim başlatıldığını duyurdu.
 
Öte yandan Berlin Polis Sözcüsü Michael Gassen, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Türkiye'nin Berlin Büyükelçilik binasını koruyan ve devriye gezen  güvenlik ekiplerinin bu sabah bir patlama sesi duyduklarını, ardından elçiliğin  önündeki Tiergartenstrasse Caddesi’nde sis bombası yakıldığını gördüklerini  belirtti.
 
Burada yükselen dumanın içinden 4 kişinin  elçiliğe çok sayıda boya  torbası fırlattığını ifade eden Gassen, boya torbalarının elçilik binasının  duvarına isabet ettiğini kaydetti. Gassen, siyah elbiseler giyen saldırganların olaydan hemen sonra  elçiliğin karşısında bulunan Tiergarten Parkı’na doğru kaçtığını söyledi.
 
Bir taksi sürücüsünün, olaydan sonra Tiergarten Parkı’nda meşale  yakıldığını söylediğini belirten Gassen, ayrıca bisikletli bir kadının da   saldırganların parka dikenli tel koyduklarına şahitlik ettiğini aktardı.
 
Gassen, dikenli telin polis tarafından da bulunduğunu belirterek,  olayın arka planının henüz belli olmadığını, Berlin polisi bünyesindeki devlet  güvenlik biriminin olayı soruşturmaya başladığını kaydetti.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.