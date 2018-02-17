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Almanya'da TSK'ye destek mitingi

AA |  17 Şubat 2018 Cumartesi - 22:11 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 22:21

Almanya’nın Bremen eyaletinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla ”TSK’ye destek, PKK’ya lanet” mitingi düzenlendi.


Bremerhaven merkezindeki Büyük Kilise Meydanı'nda düzenlenen  gösteriye, Bremerhaven ve çevre illerinden yaklaşık bin 500 Türk katıldı.
 
Ellerinde Türk bayrakları ve “PKK-PYD'' terör örgütünü kınayan  pankartlarla kilise meydanını dolduran göstericiler, ''Ne mutlu Türküm diyene'',  ''Yurtta sulh, cihanda sulh'', ''Vatan sana canım feda'',  ''Türk, Kürt, Arap,  Laz, Çerkes hepimiz kardeşiz'', ''Bir ölür, bin diriliriz'', ''Söz konusu vatan  ise gerisi teferruat" sloganları attı.
 
“Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin meşru müdafaa hakkıdır”
 
Mitingi düzenleyen Zafer Işık, Türkiye’nin Suriye sınırındaki terör  örgütü yapılanmasına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin  meşru müdafaa hakkı olduğunu ifade etti.
 
 
BÖYLESİ İLK KEZ OLUYOR
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği ve bütünlüğüne karşı tehdit oluşturan  bütün oluşumlara karşı savunma hakkı bulunduğunu vurgulayan Işık, şöyle konuştu:
 
''Bunu hiçbir güç engelleyemez. Türkiye Cumhuriyeti  bir bütündür,  bölünemez. Afrin’de olanları masumlara saldırı olarak göstermeye çalışanlar, Türk  tarihi hakkında zerre kadar bilgisi olmayan insanlardır. Avrupa, sadece mağdur  edebiyatı yapanlar tarafından manipüle edilerek gerçekler perde arkasında  bırakılmıştır. Almanya’nın kuzu görünümlü tilkilerin yalanlarına itibar  etmemelidir.'' diye konuştu.
 
Bu arada polis, Bremerhaven’de ilk kez siyasi miting dışında bu kadar  kalabalık bir etkinlik düzenlendiğini açıkladı.
 
 
  

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