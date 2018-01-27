27 Ocak 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
7°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.702 1.77 EURO 4,6620 0.05
USD 3,7530 0.01 ALTIN 163,020 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Almanya'da terör yandaşlarına büyük şok!

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 1:19 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 1:19

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteri bahanesiyle toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalede bulundu.


Büyükelçilik önündeki meydanda yaklaşık 300 terör örgütü yandaşı PYD/PKK paçavraları taşıdı ve slogan attı.
 
Bu sırada karşıt gösteri yapmak isteyen bir grup Türk, kendilerine ayrılan bölüme polis eşliğinde gitti.
 
Bu sırada PYD/PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırma girişiminde bulundu. Ancak polis, köpekleri de kullanarak müdahale etti ve iki grubun arasına girerek olayların büyümesini engelledi.
 
Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Türk vatandaşları bayrak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini taşıdı.
 
Gösteriler sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinin bulunduğu Tiergarten Caddesi 2 saat trafiğe kapatıldı.

ETİKETLER

Almanya Berlin PYD polis
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.