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Almanya'da terör örgütü yandaşları iki camiye saldırdı

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 19:32 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 19:32

Almanya'nın Mainz kentinde, terör örgütü PYD/PKK yandaşları dün iki camiye saldırdı.


Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB)  bağlı Türk Kültür Merkezi Selimiye Camisi ile Almanya Türk Federasyonu'na bağlı  Mainz Ülkü Ocağı Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına terör örgütü ve elebaşının  isimlerini yazdı.
 
Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan inceleme sonucu iki kişi  yakalandı.
 
Mainz Türk Kültür Merkezi Derneği Başkanı Köksal Akçay, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, son dönemlerde terör örgütü yandaşlarınca Almanya başta olmak  üzere Avrupa'daki ibadet merkezlerine yönelik düzenlenen artan saldırıları  kınadı.
 
Akçay, "Cami Derneğimize dün gece yerel saatle 22.00 civarlarında  gerçekleştirildiğini tahmin ettiğimiz saldırının ardından iki kişinin  yakalandığını öğrendik. Umarım suçlular ortaya çıkarılır ve gerekli cezayı  alırlar. Biz olayın ardından polisi bilgilendirdik. Daha sonra şehrimizdeki başka  bir camiye daha saldırı olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.
 
Akçay, son dönemlerde artan bu tür saldırıların endişe verici olduğunu  söyledi.
 

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