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Almanya’da terör örgütü PKK mensubu 5 kişiye hapis!

AA |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 2:03 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 2:03

Almanya'da Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi (OLG), terör örgütü PKK üyesi 5 kişiye 1,5 yıl ila 4 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verdi.


Mahkemeden yapılan açıklamada, terör örgütü üyesi olma, kaçırma ve  alıkoyma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle Veysel S'nin 4 yıl 3 ay, Agit K'nin  4 yıl, Özkan T'nin 3 yıl, Evrim A'nın 1,5 yıl ve Cihan A'nın 1,5 yıl hapis  cezasına çarptırılmasına karar verildiği belirtildi.
 
Mahkeme heyetinin Evrim A, Özkan T. ve Cihan A'nın tutuklu kaldığı  süreyi dikkate alarak tutukluluk halini kaldırdığı ifade edilen kararda, PKK'nın  1993 yılından beri Almanya'da yasaklandığı ve Avrupa Birliği tarafından terör  örgütü olarak sınıflandırıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
 
"Türkiye'nin güneydoğusundaki, sivillere defalarca zarar veren PKK,  Türk polis memurlarına ve askerlerine yönelik saldırılar düzenliyor. PKK  Türkiye'de saldırılar yoluyla cinayet işlemeyi amaçlamaktadır. PKK ayrıca  Almanya'da ve Batı Avrupa'da örgütsel yapılara sahiptir. Üyeleri örgüt için  kaynak yaratmak, PKK'ya destekçi toplamak ve kamuoyunu etkilemek için kampanyalar  planlamak gibi görevlere sahiptir."
 
Ayrıca kararın temyize açık olduğu ifade edildi.

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Almanya PKK üyesi terör örgütü
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